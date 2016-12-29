СМИ: США введет новые санкции против России 29 декабря

MIGnews.com.ua

Администрация действующего президента США Барака Обамы планирует ввести санкции против России за вмешательство в президентские выборы уже 29 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN и американских чиновников, осведомленных о планах правительства.

По данным телеканала, в санкциях предусмотрено расширение действующих ограничений и введение на дипломатическом уровне мер, которые администрация сочтет пропорциональным ответом "на российскую операцию по хакерским атакам".

Кроме того, власти США готовят и некоторые "секретные" меры. По информации CNN, в рамках новых санкций когут быть названы люди, "связанные с российской кампанией по дезинформации".

О том, что Конгресс расследует причастность России к вмешательству в выборы, "и новые санкции, одобренные обеими партиями, больно ударят по России и особенно по Владимиру Путину" заявил в Риге сенатор Линдси Грэм, сообщает Reuters.

По данным телеканала, в январе разведка предоставит Обаме доклад с рассекреченными разведдаными о кибератаках Китая в 2008 и 2012 годах и вмешательствах российских спецслужб в 2016 году, однако новые санкции с этим никак не связаны.

Предполагается, что США могут ввести санкции через два месяца после обсуждения властями. Раньше Белый дом не мог принять такое решение, чтобы не стаьт защитником интересов Хиллари Клинтон, проигравшей президентские выборы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, The Washington Post информировала читателей о том, что Администрация президента Барака Обамы в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы США готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России.