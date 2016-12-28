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Посольство РФ в Дамаске дважды подверглось обстрелу
28.12.2016 20:52

Посольство РФ в Дамаске дважды подверглось обстрелу

В Дамаске дважды за день обстреляли посольство России. Об этом сообщает 112 Канал, ссылаясь на департамент информации и печати МИД России.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - идет речь в сообщении.

МИД РФ расценивает происшествие "очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

По сообщению Корреспондент, одна мина обрушилась на внутренний двор комплекса административных учреждений посольства. Этот боеприпас не разорвался. Вторая мина упала в непосредственной близости от территории, на которой находятся здание посольства. Саперы разминировали неразорвавшиеся снаряды.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает. настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - отметили в пресс-службе.

Также в МИД РФ считают, что повторяющиеся обстрелы посольства РФ в Дамаске должны быть соответствующе оценены и категорически осуждены всеми, кто борется с вызовами и угрозами терроризма. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, МИД Украины готовится ввести визовый режим с РФ. Необходимо решить ряд вопросов и и учесть последствия данного решения. 

Теги материала: МИД, Россия, посольство России, Дамаск
Новости СМИ2
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