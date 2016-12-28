Посольство РФ в Дамаске дважды подверглось обстрелу

MIGnews.com.ua

В Дамаске дважды за день обстреляли посольство России. Об этом сообщает 112 Канал , ссылаясь на департамент информации и печати МИД России.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - идет речь в сообщении.

МИД РФ расценивает происшествие "очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

По сообщению Корреспондент , одна мина обрушилась на внутренний двор комплекса административных учреждений посольства. Этот боеприпас не разорвался. Вторая мина упала в непосредственной близости от территории, на которой находятся здание посольства. Саперы разминировали неразорвавшиеся снаряды.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает. настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - отметили в пресс-службе.

Также в МИД РФ считают, что повторяющиеся обстрелы посольства РФ в Дамаске должны быть соответствующе оценены и категорически осуждены всеми, кто борется с вызовами и угрозами терроризма.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, МИД Украины готовится ввести визовый режим с РФ. Необходимо решить ряд вопросов и и учесть последствия данного решения.