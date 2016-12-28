ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать питание для ВСУ
28.12.2016 20:03

Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать питание для ВСУ  Фоторепортаж

В среду, 28 декабря, в Кабинете министров Украины одобрили постановление, касающееся вопросов закупок продуктов питания Министерством обороны. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.

"Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", - написал Полторак в среду вечером в своей странице в Facebook.

Министр обороны также рассказал, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

"Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств", - пояснил Полторак.

Сверх того, внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков в своей странице в Facebook уточнил, что на заседании Кабмина в среду было принято постановление под названием "Некоторые вопросы закупки продуктов питания Министерством обороны".

"Звучит как-то... тускло. А на самом деле – это фундаментальная реформа системы питания военнослужащих, первая институциональная реформа за 10 лет! Министерство обороны Украины теперь имеет право самостоятельно закупать продукты, пользоваться каталогом продуктов (348 позиций, на секундочку), самостоятельно вносить изменения в этот каталог и самостоятельно определять какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров", - написал Бирюков.

По его словам, благодаря данному постановлению правительства "олигополия четырех фирм-кормильцев теперь не стоит уже монолитным препятствием на пути". Внештатный советник главы Украинского государства отметил, что 4 компании "из года в год" осваивали в рамках договоров о поставках продовольствия в ВСУ сумму в 3,2 миллиардов гривен.

"Мы не пробили бы эту стену, если бы не четкая и постоянная поддержка вопроса реформирования системы питания со стороны Петра Порошенко и Степана Полторака. Четкая точка… С апреля 2017 года начинается плановый и спокойный перевод ВСУ на новую систему питания. На новые нормы. На новые подходы. На новые продукты", - отметил Бирюков.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины разработало план своих действий до 2020 года, который базируется на пяти основных приоритетах.

По его словам, среди этих приоритетов: 

- экономический рост, 

- организация надлежащего государственного управления,

- развитие человеческих ресурсов в стране, 

- вопросы обороны и безопасности, 

- социальная программа.

Теги материала: Полторак, Кабмин, Украина, правительство, Минобороны
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах
Важное
Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах
Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года
Важное
Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года
В Минобороны Украины утверждают, что режим прекращения огня не соблюдают боевики
Важное
В Минобороны Украины утверждают, что режим прекращения огня не соблюдают боевики
Гройсман: Трагическая пенсионная система Украины довела пенсионеров до обнищания
Важное
Гройсман: Трагическая пенсионная система Украины довела пенсионеров до обнищания
Кабмин одобрил кандидатуру Степанова на должность главы Одесской ОГА
Важное
Кабмин одобрил кандидатуру Степанова на должность главы Одесской ОГА
Гройсман призвал "наказать подонков" за нападение на синагогу в Умани
Важное
Гройсман призвал "наказать подонков" за нападение на синагогу в Умани

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016
Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика