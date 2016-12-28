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Украинцам больше не нужны визы для въезда в Коста-Рику
28.12.2016 19:52

Украинцам больше не нужны визы для въезда в Коста-Рику

Украинцы с декабря 2016 года могут посещать Коста-Рику без виз. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины в Facebook.

Согласно принятому правительством Коста-Рики решению, граждане Украины смогут находиться на территории страны без виз в течение 90 дней. Обязательными являются только наличие паспорта, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

Также нужно будет при выезде оплатить сбор в размере 29 долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинцы могут ездить без виз в Сент-Китс и Невис, Вест-Индия.

В четверг, 15 декабря, Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, который являлся камнем преткновения в вопросе введения безвиза с Украиной.

Теги материала: Коста-Рика, безвизовый режим, Украина
Новости СМИ2
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