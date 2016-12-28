Украинцам больше не нужны визы для въезда в Коста-Рику

MIGnews.com.ua

Украинцы с декабря 2016 года могут посещать Коста-Рику без виз. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины в Facebook.

Согласно принятому правительством Коста-Рики решению, граждане Украины смогут находиться на территории страны без виз в течение 90 дней. Обязательными являются только наличие паспорта, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

Также нужно будет при выезде оплатить сбор в размере 29 долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинцы могут ездить без виз в Сент-Китс и Невис, Вест-Индия .