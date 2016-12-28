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Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
28.12.2016 19:31

Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко

Апелляционный суд Киева постановил отменить решение Печерского райсуда об аресте украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По полученным данным, данное решение было принято сегодня, 28 декабря.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 10 мая 2016 года, которым удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей... отменить", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения для Курченко в виде содержания под стражей, однако Апелляционный суд отказал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 миллиардов гривен убытков.

Теги материала: Сергей Курченко, суд, мера пресечения
Новости СМИ2
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