Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48

MIGnews.com.ua

В целях безопасности людей и сотрудников, которые участвуют в спецоперации, Служба безопасности Украины предварительно не раскрывает подробностей обмена пленными. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы занимаемся организацией освобождение наших людей. За 228 человек, которые заявлены боевиками в списках, мы предлагаем вернуть нам 48 украинцев. Для нас очень важно забрать всех", - подчеркнул он.

Тандит также утверждает, что согласно последней информации, в плену боевиков на данный момент находится 108 человек. В то время, как на территории Российской Федерации пребывают еще 10 украинцев.

"Последнее время мы все чаще получаем информацию о новых случаях незаконного задержания наших граждан. В основном это люди, которые являются патриотами Украины. Единственное в чем их можно обвинить, это в любви к своей стране", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Донецкой народной республике" предложили Украине провести обмен пленными уже по новой формуле. В частности, украинская сторона должна отдать боевикам 690 заложников, а в ответ получит только 47 человек.

В случае обмена между "ДНР" и Киевом формула будет выглядеть - 494 на 41. В случае осуществления данной процедуры между "ЛНР" и Украиной - 196 на 6.