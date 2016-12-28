ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
28.12.2016 19:20

Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж

В целях безопасности людей и сотрудников, которые участвуют в спецоперации, Служба безопасности Украины предварительно не раскрывает подробностей обмена пленными. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы занимаемся организацией освобождение наших людей. За 228 человек, которые заявлены боевиками в списках, мы предлагаем вернуть нам 48 украинцев. Для нас очень важно забрать всех", - подчеркнул он.

Тандит также утверждает, что согласно последней информации, в плену боевиков на данный момент находится 108 человек. В то время, как на территории Российской Федерации пребывают еще 10 украинцев.

"Последнее время мы все чаще получаем информацию о новых случаях незаконного задержания наших граждан. В основном это люди, которые являются патриотами Украины. Единственное в чем их можно обвинить, это в любви к своей стране", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Донецкой народной республике" предложили Украине провести обмен пленными уже по новой формуле. В частности, украинская сторона должна отдать боевикам 690 заложников, а в ответ получит только 47 человек. 

В случае обмена между "ДНР" и Киевом формула будет выглядеть - 494 на 41. В случае осуществления данной процедуры между "ЛНР" и Украиной - 196 на 6.   

Представитель так называемой Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что оккупированные территории Донбасса никогда не вернутся под контроль Киева. 

Теги материала: Тандит, Украина, пленные, Россия, ЛНР, ДНР, обмен
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы
Важное
Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы
Дейнего: Киев никогда не вернет Донбасс под свой контроль
Важное
Дейнего: Киев никогда не вернет Донбасс под свой контроль
Черногория выдала ордер на арест двух граждан РФ за попытку госпереворота
Важное
Черногория выдала ордер на арест двух граждан РФ за попытку госпереворота
СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Важное
СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Геращенко отреагировала на требования "ДНР" провести обмен по формуле 690 на 47
Важное
Геращенко отреагировала на требования "ДНР" провести обмен по формуле 690 на 47
США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ
Важное
США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016
Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика