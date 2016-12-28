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Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах
28.12.2016 18:10

Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах

В среду, 28 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет применять жесткие меры относительно представителей фармацевтических компаний, которые увеличат цены на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года.

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров, говорится на официальной странице правительства.

Гройсман напомнил, что с 1 января вводится система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

"Здесь важно, чтобы мы прямо с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Мы должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики НЕ БУДУТ выполнять решения, должны очень жестко их наказывать. Фактически, восстанавливать справедливость по отношению к украинским гражданам. Потому завышать цены на лекарства - это значит, что не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам, все должны быть наказаны ", - отметил глава правительства.

Соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства будут осуществлять вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, помогать ему будет также и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, согласно поручению Гройсмана.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Украины разработало план своих действий до 2020 года, который базируется на пяти основных приоритетах.

По словам Гройсмана, среди этих приоритетов: 

- экономический рост, 

- организация надлежащего государственного управления,

- развитие человеческих ресурсов в стране, 

- вопросы обороны и безопасности, 

- социальная программа.

Теги материала: Владимир Гройсман, Кабмин, правительство, лекарства, меры
Новости СМИ2
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