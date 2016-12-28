Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы

MIGnews.com.ua

Россия и ее президент Владимир Путин могут ждать санкций за кибератаки в ходе президентских выборов в США в ноябре. Об этом в среду, 28 декабря, заявил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм во время выступления в Риге.

"Ждите, что Конгресс расследует вопрос российского вмешательства в наши выборы и... за этим последуют одобренные обеими партиями санкции, которые больно ударят по России, особенно по (президенту Владимиру - ред.) Путину", - передает его слова Reuters.

Ко всему он подчеркнул, что России необходимо понять, что она зашла слишком далеко, вмешавшись в процесс президентских выборов в США.

Сообщается также, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий, включая Грэма, ранее в декабре призвали создать специальную двухпартийную комиссию для расследования кибератак на США, совершенных другими странами. При этом они сфокусировались на предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов.

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