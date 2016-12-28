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Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы
28.12.2016 17:43

Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы

Россия и ее президент Владимир Путин могут ждать санкций за кибератаки в ходе президентских выборов в США в ноябре. Об этом в среду, 28 декабря, заявил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм во время выступления в Риге.

"Ждите, что Конгресс расследует вопрос российского вмешательства в наши выборы и... за этим последуют одобренные обеими партиями санкции, которые больно ударят по России, особенно по (президенту Владимиру - ред.) Путину", - передает его слова Reuters.

Ко всему он подчеркнул, что России необходимо понять, что она зашла слишком далеко, вмешавшись в процесс президентских выборов в США.

Сообщается также, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий, включая Грэма, ранее в декабре призвали создать специальную двухпартийную комиссию для расследования кибератак на США, совершенных другими странами. При этом они сфокусировались на предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, жители Москвы смогут услышать слова поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина в новогоднюю ночь не только по телевизору, но и в вагонах метро.

Пользователи соцсетей высмеяли решение транслировать новогоднюю речь Путина еще и в метро. 

Теги материала: США, Сенат, сенатор, Путин, Россия, выборы, вмешательство
Новости СМИ2
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