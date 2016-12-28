ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Трамп обвинил Обаму в препятствовании процессу передачи власти
28.12.2016 17:37

Трамп обвинил Обаму в препятствовании процессу передачи власти

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Барак Обама создает помехи при передаче власти. Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я пытаюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые им препятствия. Думал, у нас будет плавная передача власти, однако это не так", - отметил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.uа, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен большинством постановлений Барака Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью. К этому процессу новый глава американского государства намерен привлечь юристов.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Барака Обама в связи с ее решением не накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой осуждаются поселения Израиля.

Теги материала: Дональд Трамп, Барак Обама, США, президент, власть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [52] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы
Важное
Сенат США: Россия заплатит за вмешательство в наши выборы
МИД Беларуси: Устойчивые отношения с США помогут нормализовать международную ситуацию
Важное
МИД Беларуси: Устойчивые отношения с США помогут нормализовать международную ситуацию
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
Важное
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
В АП готовят встречу Порошенко и Трампа
Важное
В АП готовят встречу Порошенко и Трампа
СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Важное
СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Эрдоган уличил США в поддержке "террористов"
Важное
Эрдоган уличил США в поддержке "террористов"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016
Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика