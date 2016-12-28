Трамп обвинил Обаму в препятствовании процессу передачи власти

MIGnews.com.ua

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Барак Обама создает помехи при передаче власти. Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я пытаюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые им препятствия. Думал, у нас будет плавная передача власти, однако это не так", - отметил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.uа, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен большинством постановлений Барака Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью. К этому процессу новый глава американского государства намерен привлечь юристов.