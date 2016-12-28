Трамп обвинил Обаму в препятствовании процессу передачи власти

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Барак Обама создает помехи при передаче власти. Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.
"Я пытаюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые им препятствия. Думал, у нас будет плавная передача власти, однако это не так", - отметил Трамп.
Как сообщал MIGnews.com.uа, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен большинством постановлений Барака Обамы и намерен отменить около 70 % указов за его подписью. К этому процессу новый глава американского государства намерен привлечь юристов.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Барака Обама в связи с ее решением не накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой осуждаются поселения Израиля.