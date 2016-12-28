Дейнего: Киев никогда не вернет Донбасс под свой контроль

Оккупированные территории Донбасса никогда не вернутся под контроль Киева. Такое заявление сделал представитель так называемой Луганской народной республики Владислав Дейнего.
Согласно сообщению, обнародованному на странице представителя "ЛНР" в Контактной группе в Facebook, в этом виновата Украина, ведь власти сделали все, чтобы это стало невозможным.
"Если внимательно и вдумчиво посмотрите полную запись Круглого стола (состоялся накануне в Москве), думаю, суть итогов года заметите сразу - возврат республик в Украину невозможен. И не потому, что республики не хотят (а люди это однозначно заявили на референдумах), а потому, что Украина сделала все, чтобы это стало невозможным", - отметил Дейнего.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в связи с тем, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных, волонтеры и ветераны антитеррористической операции заблокировали работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса.