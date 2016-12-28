ГПУ обвинила командира взвода "Беркута" в разгоне Майдана

Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему командиру взвода "Беркута", который сейчас работает в полиции, по делу в избиении протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года.
Об этом ГПУ сообщила бывшему заместителю командира взвода одной из оперативных рот ПМОП "Беркут", который сейчас занимает должность командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве, передает пресс-служба ведомства.
В частности, задержанному инкриминируют преступления, предусмотренные ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), и ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранение от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.
28 ноября 2016 года экс-диктатор Виктор Янукович заявил, что сотрудники Беркута превысили полномочия при разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 28 декабря, в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры относительно разрешения на заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене, в заседании Печерского районный суда Киева объявили перерыв на неопределенный срок.