МИД Беларуси: Устойчивые отношения с США помогут нормализовать международную ситуацию

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в министерстве иностранных дел Республики Беларусь выразили надежду на устойчивое развитие отношений с США, которые могут стать фактором укрепления региональной безопасности в Восточной Европе.

Об этом говорится в распространенном заявлении МИД по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и США, передает ТАСС.

"Мы выражаем искреннюю надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами будет не только содействовать развитию двустороннего сотрудничества между странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Помимо всего в Минске также считают символичным то, что юбилей установления дипотношений совпадает с "периодом постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия".

Сверх того, в МИД отметили, что Беларусь и США объединяет "намного большее, чем разъединяет".

"Мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних и равноправных отношений Беларусь и США могут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

28 декабря 1991 года в результате обмена нотами белорусская и американская сторона договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран. В настоящее время в результате произошедших несколько лет назад осложнений в двусторонних отношений посольства представлены на уровне временных поверенных в делах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны конфликта на востоке Украины ведут бои за "серую зону".

По словам Хуга, украинские военные и боевики нарушают Минские соглашения и пытаются продвигаться по линии разграничения.