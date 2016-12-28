ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
МИД Беларуси: Устойчивые отношения с США помогут нормализовать международную ситуацию
28.12.2016 16:31

МИД Беларуси: Устойчивые отношения с США помогут нормализовать международную ситуацию

В среду, 28 декабря, в министерстве иностранных дел Республики Беларусь выразили надежду на устойчивое развитие отношений с США, которые могут стать фактором укрепления региональной безопасности в Восточной Европе.

Об этом говорится в распространенном заявлении МИД по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и США, передает ТАСС.

"Мы выражаем искреннюю надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами будет не только содействовать развитию двустороннего сотрудничества между странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Помимо всего в Минске также считают символичным то, что юбилей установления дипотношений совпадает с "периодом постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия".

Сверх того, в МИД отметили, что Беларусь и США объединяет "намного большее, чем разъединяет".

"Мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних и равноправных отношений Беларусь и США могут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

28 декабря 1991 года в результате обмена нотами белорусская и американская сторона договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран. В настоящее время в результате произошедших несколько лет назад осложнений в двусторонних отношений посольства представлены на уровне временных поверенных в делах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны конфликта на востоке Украины ведут бои за "серую зону".

По словам Хуга, украинские военные и боевики нарушают Минские соглашения и пытаются продвигаться по линии разграничения.

Теги материала: Беларусь, МИД, США, отношения, Европа
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [3] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Важное
СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции
Эрдоган уличил США в поддержке "террористов"
Важное
Эрдоган уличил США в поддержке "террористов"
США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ
Важное
США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ
В Москве заявляют, что США хотят разрушить ядерный паритет с РФ
Важное
В Москве заявляют, что США хотят разрушить ядерный паритет с РФ
Конфликт на Донбассе: в Польше предлагают расширить "нормандский формат"
Важное
Конфликт на Донбассе: в Польше предлагают расширить "нормандский формат"
СМИ: Трамп "сдаст" Украину в обмен на дружбу с Путиным
Важное
СМИ: Трамп "сдаст" Украину в обмен на дружбу с Путиным

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика