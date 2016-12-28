Фонду гарантирования вкладов выделили почти 8 млрд гривен кредита

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины предоставит Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит в размере 7,941 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

По полученным данным, кредит предоставят в качестве облигаций внутреннего государственного займа. Срок его погашения составляет 15 лет, а процентная ставка дохода - до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины выделил ПАО "Укрзализныця" 16 миллиардов гривен .