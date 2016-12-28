Фонду гарантирования вкладов выделили почти 8 млрд гривен кредита

Кабинет министров Украины предоставит Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредит в размере 7,941 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.
По полученным данным, кредит предоставят в качестве облигаций внутреннего государственного займа. Срок его погашения составляет 15 лет, а процентная ставка дохода - до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины выделил ПАО "Укрзализныця" 16 миллиардов гривен.
Во вторник, 27 декабря, Украина получила от Европейского союза второй транш в размере 55,125 миллионов евро. В Минфине такой шаг ЕС назвали признанием европейской стороной украинских реформ.