"Укрзализныце" предоставили 16 млрд гривен на первоочередные инвестиции

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины выделил ПАО "Укрзализныця" 16 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

По словам украинского министра, выделенные средства пойдут на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в следующем году. Начать использовать средства предприятие сможет уже с 1 января.

"Принято постановление, согласно которому "Укрзализныце" разрешено осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 миллиарда гривен с 1 января следующего года, не дожидаясь утверждения финплана", - отметил Омелян.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что тарифный комитет Министерства инфраструктуры поддержал повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 2017 году .