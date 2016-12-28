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"Укрзализныце" предоставили 16 млрд гривен на первоочередные инвестиции
28.12.2016 15:54

"Укрзализныце" предоставили 16 млрд гривен на первоочередные инвестиции

Кабинет министров Украины выделил ПАО "Укрзализныця" 16 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

По словам украинского министра, выделенные средства пойдут на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в следующем году. Начать использовать средства предприятие сможет уже с 1 января.

"Принято постановление, согласно которому "Укрзализныце" разрешено осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 миллиарда гривен с 1 января следующего года, не дожидаясь утверждения финплана", - отметил Омелян.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что тарифный комитет Министерства инфраструктуры поддержал повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 2017 году.

"Укрзализныця" изменила график следования поездов, новое расписание предусматривает 168 пар поездов на территории Украины, 14 пар - в страны СНГ, 12 пар - в другие страны.

Теги материала: Мининфраструктуры, Владимир Омелян, деньги, Укрзализныця
Новости СМИ2
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