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Журналисты государственных СМИ будут получать зарплату чиновников
28.12.2016 15:18

Журналисты государственных СМИ будут получать зарплату чиновников

В среду, 28 декабря, Кабинет министров Украины отрегулировал вопрос оплаты труда журналистов государственных и коммунальных СМИ и утвердил новый расчет зарплат.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает РБК.

"Правительство отрегулировало вопрос оплаты труда журналистов государственных и коммунальных СМИ. После завершения разгосударствления потребность в этом отпадет", - проинформировал вице-премьер.

Согласно постановлению, размер должностного оклада главного редактора (редактора) государственного или коммунального печатного СМИ и руководителя государственной телевизионной, радиовещательной и телерадиовещательной организации устанавливается на уровне должностного оклада заместителя руководителя секретариата (аппарата) соответствующего органа госвласти или органа местного самоуправления, который является учредителем или соучредителем такого СМИ или организации.

Также стоит отметить, что должностные оклады журналистов определяются согласно перечню должностей журналистов государственных и коммунальных СМИ, которые приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего органа госвласти или органа местного самоуправления.

Данным постановлением также предусматривается ежемесячная надбавка за выслугу лет журналистам государственных и коммунальных СМИ на уровне 3% должностного оклада за каждый календарный год стажа работы, определенного в соответствии с порядком исчисления стажа работы, но не более 50% должностного оклада.

Как сообщал MIGnews.com.uа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы. 

Теги материала: Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр, Украина, зарплата, журналисты
Новости СМИ2
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