Мэр Мариуполя поднял себе зарплату до 30 тысяч грн

MIGnews.com.ua

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко с нового 2017 года будет получать заработную плату в размере 30 тысяч гривен в месяц. Об этом поделился сам градоначальник.

По его словам, сейчас его зарплата составляет менее 4 тысяч гривен.

Сверх того, Вадим Бойченко отметил, что в целом была пересмотрена система оплаты труда работников городского совета и отныне начинающие специалисты будут получать 5 тысяч гривен. Помимо всего они также могут заработать премию в размере 30%, но все зависит от качества труда, подчеркнул мэр.

Согласно новой системе начальник департамента будет получать 18-20 тысяч гривен в месяц, что однозначно привлечет молодежь и покажет им перспективы карьерного роста.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.

Также Луценко рассказал о намерении поднять компенсацию затрат на аренду жилья (с 2,5 тысяч до 4 тысяч гривен ежемесячно, - ред.).