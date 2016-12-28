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Мэр Мариуполя поднял себе зарплату до 30 тысяч грн
28.12.2016 14:55

Мэр Мариуполя поднял себе зарплату до 30 тысяч грн  Видеорепортаж

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко с нового 2017 года будет получать заработную плату в размере 30 тысяч гривен в месяц. Об этом поделился сам градоначальник.

По его словам, сейчас его зарплата составляет менее 4 тысяч гривен.

Сверх того, Вадим Бойченко отметил, что в целом была пересмотрена система оплаты труда работников городского совета и отныне начинающие специалисты будут получать 5 тысяч гривен. Помимо всего они также могут заработать премию в размере 30%, но все зависит от качества труда, подчеркнул мэр.

Согласно новой системе начальник департамента будет получать 18-20 тысяч гривен в месяц, что однозначно привлечет молодежь и покажет им перспективы карьерного роста.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.

Также Луценко рассказал о намерении поднять компенсацию затрат на аренду жилья (с 2,5 тысяч до 4 тысяч гривен ежемесячно, - ред.). 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в случае невыполнения требований по повышению минимальной зарплаты предпринимателей будут штрафовать.

Теги материала: мэр, Украина, Мариуполь, Бойченко, зарплата
Новости СМИ2
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