Суд отложил рассмотрение дела Януковича

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры относительно разрешения на заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене, в заседании Печерского районный суда Киева объявили перерыв на неопределенный срок.

Данное решение вынесла следственный судья Кристина Тарасюк в ответ на ходатайство адвоката Виталия Сердюка.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", – сказала Тарасюк.

Стоит отметить, что сегодня адвокаты Януковича сначала заявили об отводе прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма, однако это ходатайство судья не удовлетворила.

Следовательно за этим, адвокаты подали еще одно ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать это дело, так как сомневаются, что оно находится в юрисдикции именно Печерского райсуда.

Судья Кристина Тарасюк удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв в заседании на неопределенный срок, поскольку вопрос о проведении следующего заседания будет зависеть от решения Апелляционного суда.

Вместе с тем прокуроры считают, что данное ходатайство адвокатов Януковича приведет лишь к затягиванию времени, поскольку абсолютно уверены, что Апелляционный суд возвратит ходатайство Генпрокуратуры в Печерский райсуд.

В частности, прокурор Крыма отметил, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена однозначная норма - дело рассматривается судом по месту нахождения органа, который обратился в суд, в данном случае Генеральной прокуратуры, которая находится в Печерском районе Киева.

В среду, 28 декабря, в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры относительно разрешения на заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене, в заседании Печерского районный суда Киева объявили перерыв на неопределенный срок.

Данное решение вынесла следственный судья Кристина Тарасюк в ответ на ходатайство адвоката Виталия Сердюка.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", – сказала Тарасюк.

Стоит отметить, что сегодня адвокаты Януковича сначала заявили об отводе прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма, однако это ходатайство судья не удовлетворила.

Следовательно за этим, адвокаты подали еще одно ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать это дело, так как сомневаются, что оно находится в юрисдикции именно Печерского райсуда.

Судья Кристина Тарасюк удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв в заседании на неопределенный срок, поскольку вопрос о проведении следующего заседания будет зависеть от решения Апелляционного суда.

Вместе с тем прокуроры считают, что данное ходатайство адвокатов Януковича приведет лишь к затягиванию времени, поскольку абсолютно уверены, что Апелляционный суд возвратит ходатайство Генпрокуратуры в Печерский райсуд.

В частности, прокурор Крыма отметил, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена однозначная норма - дело рассматривается судом по месту нахождения органа, который обратился в суд, в данном случае Генеральной прокуратуры, которая находится в Печерском районе Киева.