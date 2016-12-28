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Суд отложил рассмотрение дела Януковича
28.12.2016 14:32

Суд отложил рассмотрение дела Януковича

В среду, 28 декабря, в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры относительно разрешения на заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене, в заседании Печерского районный суда Киева объявили перерыв на неопределенный срок.

Данное решение вынесла следственный судья Кристина Тарасюк в ответ на ходатайство адвоката Виталия Сердюка.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", – сказала Тарасюк.

Стоит отметить, что сегодня адвокаты Януковича сначала заявили об отводе прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма, однако это ходатайство судья не удовлетворила.

Следовательно за этим, адвокаты подали еще одно ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать это дело, так как сомневаются, что оно находится в юрисдикции именно Печерского райсуда.

Судья Кристина Тарасюк удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв в заседании на неопределенный срок, поскольку вопрос о проведении следующего заседания будет зависеть от решения Апелляционного суда.

Вместе с тем прокуроры считают, что данное ходатайство адвокатов Януковича приведет лишь к затягиванию времени, поскольку абсолютно уверены, что Апелляционный суд возвратит ходатайство Генпрокуратуры в Печерский райсуд.

В частности, прокурор Крыма отметил, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена однозначная норма - дело рассматривается судом по месту нахождения органа, который обратился в суд, в данном случае Генеральной прокуратуры, которая находится в Печерском районе Киева.

В среду, 28 декабря, в рассмотрении ходатайства военной прокуратуры относительно разрешения на заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене, в заседании Печерского районный суда Киева объявили перерыв на неопределенный срок.

Данное решение вынесла следственный судья Кристина Тарасюк в ответ на ходатайство адвоката Виталия Сердюка.

"Удовлетворить ходатайство защитника... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", – сказала Тарасюк.

Стоит отметить, что сегодня адвокаты Януковича сначала заявили об отводе прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма, однако это ходатайство судья не удовлетворила.

Следовательно за этим, адвокаты подали еще одно ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать это дело, так как сомневаются, что оно находится в юрисдикции именно Печерского райсуда.

Судья Кристина Тарасюк удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв в заседании на неопределенный срок, поскольку вопрос о проведении следующего заседания будет зависеть от решения Апелляционного суда.

Вместе с тем прокуроры считают, что данное ходатайство адвокатов Януковича приведет лишь к затягиванию времени, поскольку абсолютно уверены, что Апелляционный суд возвратит ходатайство Генпрокуратуры в Печерский райсуд.

В частности, прокурор Крыма отметил, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена однозначная норма - дело рассматривается судом по месту нахождения органа, который обратился в суд, в данном случае Генеральной прокуратуры, которая находится в Печерском районе Киева.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 28 декабря, суд рассмотрит по существу ходатайство следователя Генеральной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Теги материала: Виктор Янукович, президент, ходатайство, суд, расследование, заседание, Янукович
Новости СМИ2
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