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Кличко рассказал, почему ему удобнее сносить МАФы именно ночью
28.12.2016 13:54

Кличко рассказал, почему ему удобнее сносить МАФы именно ночью

В среду, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в вечернее время суток снесение МАФов в Киеве не запрещено законом. 

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, сносить МАФы ночью значительно удобнее.

"Законом не предусмотрено, когда и в какое время должен проводиться демонтаж МАФов, это не есть нарушением. Во-вторых, ночью - потому что меньше людей, ведь МАФы стоят там, где большие потоки, например, у выходов из метро. Время выбрано такое, чтобы техника не мешала ни людям, ни транспорту", - отметил он.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал замечание о том, почему в сносе МАФов принимают участие люди в балаклавах.

"Все выясним. Действующее законодательство не запрещает ходить в шляпах, беретах и в балаклавах", - заявил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 28 декабря, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с претензиями по поводу сносов МаФов в Киеве и выразил свое возмущение коммунальщикам и сотрудникам полиции.

мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город Киев "загажен" МАФами и поэтому современный город напоминает больше базар. Соответственно, Киевский городской совет подошел к демонтажу киосков систематично.

Кличко напомнил, что когда он баллотировался на пост мэра Киева, одним из ключевых требований киевлян было привести Киев в нормальное состояние.

Вечером во вторник, 27 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку, которая расположена на Софийской площади в Киеве.

Теги материала: Владимир Кличко, МАФ, Киев, ночь, снесение, демонтаж, Юрий Луценко
Новости СМИ2
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