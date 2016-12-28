Кличко рассказал, почему ему удобнее сносить МАФы именно ночью

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в вечернее время суток снесение МАФов в Киеве не запрещено законом.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, сносить МАФы ночью значительно удобнее.

"Законом не предусмотрено, когда и в какое время должен проводиться демонтаж МАФов, это не есть нарушением. Во-вторых, ночью - потому что меньше людей, ведь МАФы стоят там, где большие потоки, например, у выходов из метро. Время выбрано такое, чтобы техника не мешала ни людям, ни транспорту", - отметил он.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал замечание о том, почему в сносе МАФов принимают участие люди в балаклавах.

"Все выясним. Действующее законодательство не запрещает ходить в шляпах, беретах и в балаклавах", - заявил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 28 декабря, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с претензиями по поводу сносов МаФов в Киеве и выразил свое возмущение коммунальщикам и сотрудникам полиции.

мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город Киев "загажен" МАФами и поэтому современный город напоминает больше базар. Соответственно, Киевский городской совет подошел к демонтажу киосков систематично.

Кличко напомнил, что когда он баллотировался на пост мэра Киева, одним из ключевых требований киевлян было привести Киев в нормальное состояние.