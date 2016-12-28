Луценко обвинил коммунальщиков и полицию в скандальном сносе МАФов

В среду, 28 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с претензиями по поводу сносов МаФов в Киеве и выразил свое возмущение коммунальщикам и сотрудникам полиции.
Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам совещания с мэром Киева Виталием Кличко.
Луценко подчеркнул, что поддерживает снесение незаконных МАФов.
"Полностью поддерживаю ликвидацию незаконных МАФов в Киеве, должен проходить демонтаж законными методами. Демонтаж возле метро "Политехнический институт" показал ряд недостатков: все структуры города не сотрудничали и не выполнили требование городского головы по ликвидации МАФов", - отметил он.
Луценко также отметил, что главными виновниками произошедшего являются полиция и коммунальщики.
"Первая претензия к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков. Вторая претензия к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки, пусть и незаконные", - подчеркнул генпрокурор..
Также Луценко призвал демонтировать все МАФы, которые не соответствуют установленным требованиям.
"2 тысячи незаконных МАФов должны быть ликвидированы согласно закону", - подытожил он.
Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.