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Луценко обвинил коммунальщиков и полицию в скандальном сносе МАФов
28.12.2016 13:41

Луценко обвинил коммунальщиков и полицию в скандальном сносе МАФов

В среду, 28 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с претензиями по поводу сносов МаФов в Киеве и выразил свое возмущение коммунальщикам и сотрудникам полиции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам совещания с мэром Киева Виталием Кличко.

Луценко подчеркнул, что поддерживает снесение незаконных МАФов.

"Полностью поддерживаю ликвидацию незаконных МАФов в Киеве, должен проходить демонтаж законными методами. Демонтаж возле метро "Политехнический институт" показал ряд недостатков: все структуры города не сотрудничали и не выполнили требование городского головы по ликвидации МАФов", - отметил он.

Луценко также отметил, что главными виновниками произошедшего являются полиция и коммунальщики.

"Первая претензия к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков. Вторая претензия к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки, пусть и незаконные", - подчеркнул генпрокурор..

Также Луценко призвал демонтировать все МАФы, которые не соответствуют установленным требованиям.

"2 тысячи незаконных МАФов должны быть ликвидированы согласно закону", - подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.

Теги материала: Луценко, Кличко, мэр, генпрокурор, МАФ, снос, коммунальщики
Новости СМИ2
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