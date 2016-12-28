Луценко обвинил коммунальщиков и полицию в скандальном сносе МАФов

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с претензиями по поводу сносов МаФов в Киеве и выразил свое возмущение коммунальщикам и сотрудникам полиции.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам совещания с мэром Киева Виталием Кличко.

Луценко подчеркнул, что поддерживает снесение незаконных МАФов.

"Полностью поддерживаю ликвидацию незаконных МАФов в Киеве, должен проходить демонтаж законными методами. Демонтаж возле метро "Политехнический институт" показал ряд недостатков: все структуры города не сотрудничали и не выполнили требование городского головы по ликвидации МАФов", - отметил он.

Луценко также отметил, что главными виновниками произошедшего являются полиция и коммунальщики.

"Первая претензия к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков. Вторая претензия к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки, пусть и незаконные", - подчеркнул генпрокурор..

Также Луценко призвал демонтировать все МАФы, которые не соответствуют установленным требованиям.

"2 тысячи незаконных МАФов должны быть ликвидированы согласно закону", - подытожил он.