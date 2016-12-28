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Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года
28.12.2016 12:16

Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года

Правительство Украины разработало план своих действий до 2020 года, который базируется на пяти основных приоритетах.

Такое заявление во время заседания Кабмина сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает NewsOne.

По его словам, среди этих приоритетов: 

- экономический рост, 

- организация надлежащего государственного управления,

- развитие человеческих ресурсов в стране, 

- вопросы обороны и безопасности, 

- социальная программа.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали, как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Гройсман заявил, что увеличение размера пенсий, а также уменьшение дефицита Пенсионного фонда являются основными стратегическими задачами правительства на 2017 год.

 

Теги материала: Кабмин, Владимир Гройсман, план, правительство, экономика
Новости СМИ2
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