Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года

MIGnews.com.ua

Правительство Украины разработало план своих действий до 2020 года, который базируется на пяти основных приоритетах.

Такое заявление во время заседания Кабмина сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает NewsOne.

По его словам, среди этих приоритетов:

- экономический рост,

- организация надлежащего государственного управления,

- развитие человеческих ресурсов в стране,

- вопросы обороны и безопасности,

- социальная программа.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали, как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Гройсман заявил, что увеличение размера пенсий, а также уменьшение дефицита Пенсионного фонда являются основными стратегическими задачами правительства на 2017 год.