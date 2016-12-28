В Минюсте рассказали, чем грозит Украине решение московского суда о "госперевороте"

MIGnews.com.ua

Факт признания Дорогомиловским судом Москвы Революции Достоинства государственным переворотом не несет для Украины никаких юридических последствий. Такое заявление в программе "Итоги дня" сделала первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова, сообщает 5 канал.

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов, подал этот иск в стране, у которой нет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд господина Путина рассмотрел этот вопрос и вынес то решение, которое ему было приказано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий", - заявила Севостьянова, заметив, что это "один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику".

В то же время юрист подчеркнула, что на сегодняшний день нет никаких оснований и никакой юрисдикции, чтобы "говорить о внутренних вопросах Украины, а именно о Революции Достоинства, и предоставлять ей оценки в каких-то международных судах".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.