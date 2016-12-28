Минфин Украины начал финансировать крымскотатарский канал ATR

MIGnews.com.ua

Владелец крымскотатарского телеканала АТR Ленур Ислямов сообщил, что из государственного бюджета Украины были выделены средства для помощи телеканалу и то финансирование будет направлено на выплату задолженности за спутник и на покупку необходимого каналу оборудования, передает " Крым.Реалии ".

"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", - сообщил Ислямов.

Эти изменения вступили в силу после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона №5333 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" от 2 декабря 2016 года. Согласно этому закону телеканал будет ежегодно получать финансирование из государственного бюджета в размере 40 миллионов гривен.

Решение о государственной дотации телеканалу ATR было принято во время заседания Кабинета министров Украины в начале декабря. Доклад, в котором оговаривался данный пункт, озвучил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

При этом, главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявляет, что обещанные средства Министерство финансов так и не выделило, поэтому он намерен переехать в Литву.

После проведенного в Крыму “референдума” и последующей за ним аннексии Роскомнадзор несколько раз находил причины, чтобы отказать телеканалу в продлении лицензии, и с 1 апреля АТR был вынужден прекратить вещание в Крыму.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 декабря,