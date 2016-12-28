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Минфин Украины начал финансировать крымскотатарский канал ATR
28.12.2016 11:25

Минфин Украины начал финансировать крымскотатарский канал ATR

Владелец крымскотатарского телеканала АТR Ленур Ислямов сообщил, что из государственного бюджета Украины были выделены средства для помощи телеканалу и то финансирование будет направлено на выплату задолженности за спутник и на покупку необходимого каналу оборудования, передает "Крым.Реалии".

"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", - сообщил Ислямов.

Эти изменения вступили в силу после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона №5333 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" от 2 декабря 2016 года. Согласно этому закону телеканал будет ежегодно получать финансирование из государственного бюджета в размере 40 миллионов гривен.

Решение о государственной дотации телеканалу ATR было принято во время заседания Кабинета министров Украины в начале декабря. Доклад, в котором оговаривался данный пункт, озвучил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

При этом, главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявляет, что обещанные средства Министерство финансов так и не выделило, поэтому он намерен переехать в Литву.

После проведенного в Крыму “референдума” и последующей за ним аннексии Роскомнадзор несколько раз находил причины, чтобы отказать телеканалу в продлении лицензии, и с 1 апреля АТR был вынужден прекратить вещание в Крыму.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  27 декабря,

председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что Российская Федерация всеми путями добивается того, чтобы выселить крымскотатарский народ из Крыма

Теги материала: крымскотатарский язык, Крым, телекомпания, Госбюджет
Новости СМИ2
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