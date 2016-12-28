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Закон о госбюджете-2017 опубликован в газете "Голос України"
28.12.2016 10:48

Закон о госбюджете-2017 опубликован в газете "Голос України"

Официальный орган Верховной Рады – газета "Голос України" в среду, 28 декабря, опубликовала закон "О государственном бюджете" на 2017 год, пишут Українські Новини.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Основой для расчета показателей государственного бюджета на 2017 год избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 2 584,9 млрд гривен.

Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 8,1%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 108,5%.

Минимальная зарплата предусматривается на уровне 3,2 тыс. гривен.

Документ также прогнозирует доход от приватизации в размере 17,1 млрд гривен в 2017 году.

Предельный размер государственного долга на конец 2017 года устанавливается в 1 716,630 217 млрд гривен.

Закон предусматривает перечисление Национальный банком 45 млрд гривен прибыли.

Также документ предусматривает снижение дефицита Пенсионного фонда на 9,5 % до 141,315 млрд гривен.

Доходы в документе увеличены до 721 398,426 млн гривен, расходы - до 790 393,530 млн гривен.

Закон предусматривает направление 1 млрд гривен дотаций на покрытие разницы в себестоимости добычи угля государственными шахтами, а также 847,1 млн гривен - на реструктуризацию торфодобывающей и угледобывающей промышленности (ликвидацию шахт).

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины должен принять ряд решений и сразу после этого правительство приступит к выполнению закона о государственном бюджете на 2017 год. 

Теги материала: госбюджет, Голос Украины, публикация
Новости СМИ2
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