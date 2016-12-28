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НАБУ расспросит Жванию о махинациях с местами в Раде
28.12.2016 09:44

НАБУ расспросит Жванию о махинациях с местами в Раде

Национальное антикоррупционное бюро допросит бывшего депутата от "Партии регионов" Давида Жванию по вопросу о махинациях, связанных с продажей мест в Верховной Раде. Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник, пишет 24 канал

Жвания должен дать показания по делу беглого народного дедутата Александра Онищенко, который ранее заявил, что именно Жвания помог ему получить место в парламенте за шесть миллионов долларов.

Кроме того, после заявлений Онищенко НАБУ вызвало на допрос нардепа Олеся Довгого.

Напомним, Александр Онищенко находится в розыске по обвинению в газовых махинациях, которые нанесли государству ущерб более чем на миллиард гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Александр Онищенко обещал, что на допросе он раскроет НАБУ все тайны, ведь ему скрывать нечего. 

Теги материала: Верховная Рада, махинации, Жвания, НАБУ
Новости СМИ2
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