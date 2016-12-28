Черногория выдала ордер на арест двух граждан РФ за попытку госпереворота

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, правительство Черногории выдало международный ордер на арест двух граждан Российской Федерации и трех граждан Сербии, которые являются подозреваемыми в организации попытки переворота с целью повала конституционного строя страны. Данные граждане прибывают в розыске по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала убийство премьер-министра Черногории и захват парламента в день выборов, передает Радио Свобода .

Как сообщается, двое российских граждан являются членами военной разведки и, якобы, Как сообщается, двое российских граждан являются членами военной разведки и, якобы, производили слежку за премьер-министром Черногории Мило Джукановичем с территории соседней Сербии.

Местные СМИ сообщают, что один из подозреваемых - Наминья Ристич, который появился на фотографии вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

При этом Кремль опровергает свое участие в политике Черногории, но активно поддерживает политические силы, которые выступают против правительства НАТО. Черногория в прошлом году получила приглашение присоединиться к военному альянсу, но это решение еще должны рассмотреть несколько государств-участников НАТО.

Прямых доказательств у правительства Черногории о причастности России к сговору против НАТО нет, но около 20 человек содержатся под стражей в Черногории по подозрению в причастности к попытке саботажа.