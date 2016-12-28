Черногория выдала ордер на арест двух граждан РФ за попытку госпереворота

В среду, 28 декабря, правительство Черногории выдало международный ордер на арест двух граждан Российской Федерации и трех граждан Сербии, которые являются подозреваемыми в организации попытки переворота с целью повала конституционного строя страны. Данные граждане прибывают в розыске по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала убийство премьер-министра Черногории и захват парламента в день выборов, передает Радио Свобода.
Как сообщается, двое российских граждан являются членами военной разведки и, якобы, Как сообщается, двое российских граждан являются членами военной разведки и, якобы, производили слежку за премьер-министром Черногории Мило Джукановичем с территории соседней Сербии.
Местные СМИ сообщают, что один из подозреваемых - Наминья Ристич, который появился на фотографии вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.
При этом Кремль опровергает свое участие в политике Черногории, но активно поддерживает политические силы, которые выступают против правительства НАТО. Черногория в прошлом году получила приглашение присоединиться к военному альянсу, но это решение еще должны рассмотреть несколько государств-участников НАТО.
Прямых доказательств у правительства Черногории о причастности России к сговору против НАТО нет, но около 20 человек содержатся под стражей в Черногории по подозрению в причастности к попытке саботажа.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 6 ноября, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что к попытке силовым методом убрать премьер-министра Мило Джукановича и его правительство причастна группировка, состоящая из граждан Российской Федерации.