Дело о госизмене Януковича: сегодня суд решит вопрос о заочном досудебном расследовании

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, суд рассмотрит по существу ходатайство следователя Генеральной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, пишет НБН.

Защита экс-президента ходатайствовала в Печерском райсуде об отводе судьи Кристины Тарасюк после того, как она отклонила ряд их ходатайств (относительно проведения судом допроса Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года).

Однако на заседании во вторник, 27 декабря, другой судья Печерского райсуда отказал защите Януковича в отводе Тарасюк.

Таким образом, судья Тарасюк продолжит рассматривать ходатайство Генпрокуратуры по существу 28 декабря в 10:30 по адресу г. Киев, Крестовый переулок, 4.

Как сообщал MIGnews.com.uа, важные показания по делу экс-президента Виктора Януковича дал депутат Государственной Думы РФ. Они будут положены в основу будущего обвинения по делу о государственной измене.