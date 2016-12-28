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Дело о госизмене Януковича: сегодня суд решит вопрос о заочном досудебном расследовании
28.12.2016 09:22

Дело о госизмене Януковича: сегодня суд решит вопрос о заочном досудебном расследовании

В среду, 28 декабря, суд рассмотрит по существу ходатайство следователя Генеральной прокуратуры о даче разрешения на заочное досудебное расследование уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, пишет НБН

Защита экс-президента ходатайствовала в Печерском райсуде об отводе судьи Кристины Тарасюк после того, как она отклонила ряд их ходатайств (относительно проведения судом допроса Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года).

Однако на заседании во вторник, 27 декабря, другой судья Печерского райсуда отказал защите Януковича в отводе Тарасюк.

Таким образом, судья Тарасюк продолжит рассматривать ходатайство Генпрокуратуры по существу 28 декабря в 10:30 по адресу г. Киев, Крестовый переулок, 4.

Как сообщал MIGnews.com.uа, важные показания по делу экс-президента Виктора Януковича дал депутат Государственной Думы РФ. Они будут положены в основу будущего обвинения по делу о государственной измене. 

Теги материала: Янукович, госизмена, суд, расследование
Новости СМИ2
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