В АП готовят встречу Порошенко и Трампа

MIGnews.com.ua

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться в феврале 2017 года. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, пишет Обозреватель.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – заявил Елисеев.

По словам замглавы Администрации президента, между лидерами государств состоялся дружественный телефонный разговор.

"Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно", - подчеркнул Елисеев.

"Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – подытожил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент США Дональд Трамп привлек на свою сторону бывшего Госсекретаря Генри Киссинджера. По данным Bild, именно он должен помирить США и Россию и набросать Генеральный план по Украине.