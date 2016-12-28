Власти Ирака рассчитывают за 3 месяца выбить из страны ИГИЛ

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади высказал мнение, что уже через три месяца можно будет изгнать боевиком "Исламского государства" из этой страны. Он не согласен с американским командованием, которое предполагает, что противостояние продлится не менее двух лет, передает Reuters .

Премьер Ирака прокомментировал заявление руководителя из Соединенных Штатов Америки по международной коалиции в борьбе с ИГИЛ, который сделал прогноз о том, сколько времени может занять контртеррористическая борьба.

"Американцы были слишком пессимистичными. Они говорили об очень долгом периоде времени, однако выдающиеся успехи, достигнутые нашими героическими воинами, сократили его. Я предвижу, что в Ираке это (борьба с ИГИЛ – ред) займет три месяца", - сказал Хайдер аль-Абади.

После освобождения города Мосул, который являлся крайне важным как для освободительной армии, так и для боевиков, борьба с террористическими силами в стране ведется медленнее, чтобы сократить жертвы среди гражданских лиц, которые отказались эвакуироваться.