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Власти Ирака рассчитывают за 3 месяца выбить из страны ИГИЛ
28.12.2016 08:57

Власти Ирака рассчитывают за 3 месяца выбить из страны ИГИЛ

В среду, 28 декабря, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади высказал мнение, что уже через три месяца можно будет изгнать боевиком "Исламского государства" из этой страны. Он не согласен с американским командованием, которое предполагает, что противостояние продлится не менее двух лет, передает Reuters.

Премьер Ирака прокомментировал заявление руководителя из Соединенных Штатов Америки по международной коалиции в борьбе с ИГИЛ, который сделал прогноз о том, сколько времени может занять контртеррористическая борьба.  

"Американцы были слишком пессимистичными. Они говорили об очень долгом периоде времени, однако выдающиеся успехи, достигнутые нашими героическими воинами, сократили его. Я предвижу, что в Ираке это (борьба с ИГИЛ – ред) займет три месяца", - сказал Хайдер аль-Абади.  

После освобождения города Мосул, который являлся крайне важным как для освободительной армии, так и для боевиков, борьба с террористическими силами в стране ведется медленнее, чтобы сократить жертвы среди гражданских лиц, которые отказались эвакуироваться.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 22 декабря, в иракском городе Мосул, на контролируемой военными территории, произошло три теракта, в результате которых погибло не менее 30 человек. Террористы пытались уничтожить и военных, и мирное население.

Теги материала: Ирак, ИГИЛ, терроризм, Мосул
Новости СМИ2
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