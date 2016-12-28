СМИ: Белый дом готовит против России кибероперации и новые санкции

MIGnews.com.ua

Администрация действующего президента США Барака Обамы в ответ на предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России. Об этом со ссылкой на газету The Washington Post и высокопоставленных чиновников пишет Дождь.

По информации издания, о некоторых мерах могут объявить в ближайшие дни.

Право давать ответ на кибератаки из-за рубежа хозяину Белого дома обеспечивает указ, вступивший в силу в прошлом году. Однако в нем не говорится о кибероперациях, целью которых является воздействие на президентские выборы.

В Белом доме уже работают над тем, чтобы адаптировать закон к этой ситуации. Как отмечает издание, для этого президентской администрации придется присвоить электоральной компьютерной системе статус "критической инфраструктуры".

"Для этого (введения санкций – ред...) нужно, во-первых, иметь основания заявить о том, что сама используемая на выборах инфраструктура – такая, как базы данных штатов, – это критическая инфраструктура, и во-вторых, о том, что русские действительно нанесли ей урон. Это два серьезных показателя", – заявил The Washington Post представитель администрации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее бывший директор ЦРУ Давид Петреус заявил, что Барак Обама отклонил все предложенные ему ответные меры на вмешательство российских хакеров в американские выборы.