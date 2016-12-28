На Кубе запретили называть топонимические объекты именем Фиделя Кастро

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в Национальной Ассамблее Кубы приняли закон, который накладывает запрет на использование имени и изображения бывшего революционера Фиделя Кастро. Такая инициатива была связана с тем, чтобы после смерти не развивать культ личности вождя на территории Кубы, передает РБК-Украина .

Запрет включает в себя объекты топонимики (название улиц, городов, районов), а также для создания памятных скульптур.

За принятие данного закона проголосовали более 600 депутатов.

Младший брат Фиделя Кастро Рауль, председатель Городского совета и Совета министров Кубы, который являлся его заместителем и с 2011 занимал пост главы Коммунистической партии Кубы, сделал заявление, что на территории страны запрещается называть какие-либо объекты в честь усопшего лидера кубинской революции.

"Фидель был верен этике... и отвергал культ личности, до самых последних дней. Он не хотел, чтобы и после его смерти его именем называли площади, улицы, или организации", - объяснил Рауль Кастро.