ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
На Кубе запретили называть топонимические объекты именем Фиделя Кастро
28.12.2016 07:01

На Кубе запретили называть топонимические объекты именем Фиделя Кастро

В среду, 28 декабря, в Национальной Ассамблее Кубы приняли закон, который накладывает запрет на использование имени и изображения бывшего революционера Фиделя Кастро. Такая  инициатива была связана с тем, чтобы после смерти не развивать культ личности вождя на территории Кубы, передает РБК-Украина.

Запрет включает в себя объекты топонимики (название улиц, городов, районов), а также для создания памятных скульптур.  

За принятие данного закона проголосовали более 600 депутатов.

Младший брат Фиделя Кастро Рауль, председатель Городского совета и Совета министров Кубы, который являлся его заместителем и с 2011 занимал пост главы Коммунистической партии Кубы, сделал заявление, что на территории страны запрещается называть какие-либо объекты в честь усопшего лидера кубинской революции.

"Фидель был верен этике... и отвергал культ личности, до самых последних дней. Он не хотел, чтобы и после его смерти его именем называли площади, улицы, или организации", - объяснил Рауль Кастро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на 26 ноября на 91-м году жизни скончался бывший глава Кубы Фидель Кастро. После его смерти в стране был объявлен десятидевный траур.

Теги материала: Кастро, Куба, революция, вождь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Важное
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Делом о торговле АТБ в Крыму и на Донбассе может заняться Минэкономразвития
Важное
Делом о торговле АТБ в Крыму и на Донбассе может заняться Минэкономразвития
Куба хочет рассчитаться с Чехией ромом
Важное
Куба хочет рассчитаться с Чехией ромом
Евросоюз и Куба подписали историческое соглашение о возобновлении сотрудничества
Важное
Евросоюз и Куба подписали историческое соглашение о возобновлении сотрудничества
Тринадцать бойцов “Беркута” отстранены от службы
Важное
Тринадцать бойцов “Беркута” отстранены от службы
Мартыненко спрогнозировал дату следующего Майдана
Важное
Эксклюзив  Мартыненко спрогнозировал дату следующего Майдана  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика