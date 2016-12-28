Эрдоган уличил США в поддержке "террористов"

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обвинением в адрес коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки, которая борется против террористической группировки "Исламское государство" в том, что они не придерживаются данных обещаний и оказывают поддержку "террористов", передает УНН .

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", - заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.

По мнению турецкого президента, они поддерживают отряды как отряды "ИГ", так и "Отрядам Народной самообороны", которые являются вооруженным подразделением курдской партии "Демократический союз".

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей ", - сказал президент Турции.