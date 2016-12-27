Геращенко отреагировала на требования "ДНР" провести обмен по формуле 690 на 47

Боевики специально занижают цифру заложников, которых на данный момент удерживают на оккупированных территориях. Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в списке заложников, с которым работает СБУ, указано более 100 фамилий украинцев. При этом к осени боевики подтвердили местонахождение 20 украинцев, в сентября – 48, а достоверно известно о – 58. Тем не менее, оккупанты всеми силами стараются скрыть места, где находятся пленные.
В то же время в списках на обмен представители НВФ требуют освобождения людей, которые совершили преступления на украинской территории.
Геращенко отметила, что боевики стараются искусственно увеличить число пленных, захватывая не военнослужащих, а детей, женщин и стариков.
Она обратила внимание на тот факт, что главари "Л/ЛНР" ничего сами не решают, так как весь сценарий "пишется в Кремле".
"Скажут отдать - отдадут, скажут блокировать, будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить только 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тогда и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - добавила она.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Донецкой народной республике" предложили Украине провести обмен пленными уже по новой формуле. В частности, украинская сторона должна отдать боевикам 690 заложников, а в ответ получит только 47 человек.