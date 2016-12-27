Геращенко отреагировала на требования "ДНР" провести обмен по формуле 690 на 47

MIGnews.com.ua

Боевики специально занижают цифру заложников, которых на данный момент удерживают на оккупированных территориях. Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в списке заложников, с которым работает СБУ, указано более 100 фамилий украинцев. При этом к осени боевики подтвердили местонахождение 20 украинцев, в сентября – 48, а достоверно известно о – 58. Тем не менее, оккупанты всеми силами стараются скрыть места, где находятся пленные.

В то же время в списках на обмен представители НВФ требуют освобождения людей, которые совершили преступления на украинской территории.

Геращенко отметила, что боевики стараются искусственно увеличить число пленных, захватывая не военнослужащих, а детей, женщин и стариков.

Она обратила внимание на тот факт, что главари "Л/ЛНР" ничего сами не решают, так как весь сценарий "пишется в Кремле".

"Скажут отдать - отдадут, скажут блокировать, будет вот то, что происходит последний год, когда нам удалось освободить только 17 человек из списка. Кому Москва скажет – тогда и передадут. Когда Москва скажет - тогда и разблокируют", - добавила она.