Луценко пообещал прокурорам повышение зарплат в следующем году

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.

Во время пресс-конференции в Краматорске генпрокурор сообщил, что в среднем повышение составит 7 тысяч гривен (с 8-11 тысяч до 15-18 тысяч гривен, - ред.).

Также Луценко рассказал о намерении поднять компенсацию затрат на аренду жилья (с 2,5 тысяч до 4 тысяч гривен ежемесячно, - ред.).

"Повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента и Верховной Рады, которые увидели, что прокуратура дает результат и действует эффективно", - цитирует Юрия Луценко пресс-служба ГПУ.