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Луценко пообещал прокурорам повышение зарплат в следующем году
27.12.2016 20:57

Луценко пообещал прокурорам повышение зарплат в следующем году

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году сотрудникам органов прокуратуры значительно повысят заработные платы.

Во время пресс-конференции в Краматорске генпрокурор сообщил, что в среднем повышение составит 7 тысяч гривен (с 8-11 тысяч до 15-18 тысяч гривен, - ред.).

Также Луценко рассказал о намерении поднять компенсацию затрат на аренду жилья (с 2,5 тысяч до 4 тысяч гривен ежемесячно, - ред.).

"Повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента и Верховной Рады, которые увидели, что прокуратура дает результат и действует эффективно", - цитирует Юрия Луценко пресс-служба ГПУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что депутат Государственной Думы РФ дал важные показания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теги материала: Юрий Луценко, прокуроры, зарплата, повышение
Новости СМИ2
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