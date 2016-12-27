Украина безвозмездно получила от Евросоюза €55 миллионов

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, Украина получила от Европейского Союза второй транш в размере 55,125 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства Финансов Украины, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В Минфине отметили, что предоставленные деньги являются признанием украинских реформ со стороны ЕС. Выделенная сумма будет использована на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

"Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской Комиссией оценки внедрения Украиной реформ", - говорится в сообщении ведомства.

К высокоценным реформам, проведенных в стране, члены Европейской Комиссии отнесли изменения в сфере борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления финансами, административных услуг, конституционных реформ, избирательного законодательства.