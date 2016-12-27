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Украина безвозмездно получила от Евросоюза €55 миллионов
27.12.2016 20:49

Украина безвозмездно получила от Евросоюза €55 миллионов

Во вторник, 27 декабря, Украина получила от Европейского Союза второй транш в размере 55,125 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства Финансов Украины, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В Минфине отметили, что предоставленные деньги являются признанием украинских реформ со стороны ЕС. Выделенная сумма будет использована на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

"Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской Комиссией оценки внедрения Украиной реформ", - говорится в сообщении ведомства.

К высокоценным реформам, проведенных в стране, члены Европейской Комиссии отнесли изменения в сфере борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления финансами, административных услуг, конституционных реформ, избирательного законодательства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский банк реконструкции и развития заключил соглашение с коммунальным предприятием Ивано-Франковска "Электротранс" о выделении кредита в размере 8 миллионов евро.

Теги материала: Евросоюз, финансирование, реформы, Минфин
Новости СМИ2
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