Авакову нужно $30 млн на открытие очередного центра подготовки правоохранителей

MIGnews.com.ua

В Украине откроют международный центр подготовки, в котором будут обучать сотрудников правоохранительных органов для подготовки миротворцев. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, миротворцы, подготовленные в этом центре, будут помогать в деоккупации Донбасса.

Аваков отметил, что на его создание Украине нужно еще 30 миллионов долларов. Он планирует получить эти деньги от международных партнеров, которые вкладывают средства в украинскую систему безопасности. При этом глава МВД отметил, что данная система во вторник, 27 декабря, уже был представлена.