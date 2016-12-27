Авакову нужно $30 млн на открытие очередного центра подготовки правоохранителей

В Украине откроют международный центр подготовки, в котором будут обучать сотрудников правоохранительных органов для подготовки миротворцев. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, миротворцы, подготовленные в этом центре, будут помогать в деоккупации Донбасса.
Аваков отметил, что на его создание Украине нужно еще 30 миллионов долларов. Он планирует получить эти деньги от международных партнеров, которые вкладывают средства в украинскую систему безопасности. При этом глава МВД отметил, что данная система во вторник, 27 декабря, уже был представлена.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.