США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ

Во вторник, 27 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели в действие обнародованные ранее экономические санкции в отношении Российской Федерации из-за вооруженной агрессии в Украине. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США, обнародованном на официальной странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что на данный момент под американским давлением находятся 15 компаний российского оборонпрома и еще 8 – расположенных на территории оккупированного Крыма.
"27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку", - говорится в сообщении.
В дипведомстве считают, что таким образом США могут превратить Крымский полуостров в экономический токсический регион, а также заблокировать работу российской оборонной промышленности.
"Работаем вместе с американскими партнерами для восстановления территориальной целостности Украины", - добавили в Посольстве.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало комментарий относительно расширения американских санкций.