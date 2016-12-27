США ввели в действие ужесточенные санкции в отношении РФ

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели в действие обнародованные ранее экономические санкции в отношении Российской Федерации из-за вооруженной агрессии в Украине. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США, обнародованном на официальной странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что на данный момент под американским давлением находятся 15 компаний российского оборонпрома и еще 8 – расположенных на территории оккупированного Крыма.

"27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку", - говорится в сообщении.

В дипведомстве считают, что таким образом США могут превратить Крымский полуостров в экономический токсический регион, а также заблокировать работу российской оборонной промышленности.

"Работаем вместе с американскими партнерами для восстановления территориальной целостности Украины", - добавили в Посольстве.