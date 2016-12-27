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Луценко рассказал, где будут рассматривать дело Ефремова
27.12.2016 19:34

Луценко рассказал, где будут рассматривать дело Ефремова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Ефремова будет суд в Луганской области. Об этом глава ГПУ рассказал во время пресс-конференции в Краматорске.

По словам Луценко, в настоящее время еще точно неизвестно, какой суд будет вести дело Ефремова, однако было бы правильно, если бы это был суд в данном регионе.

"Думаю, в ближайшее время Ефремов завершит ознакомление с материалами досудебного следствия и после этого будет принято решение о месте проведения судебного процесса. С большой вероятностью могу сказать, что это будет Луганская область. Это будет и политически, и юридически правильно. По месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - цитирует Луценко Укринформ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывшего парламентария Александра Ефремова. При этом в ГПУ подчеркнули, что теперь сторона защиты может ознакомиться с материалами дела.

Напомним, Александра Ефремова задержали в июле текущего года в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть пределы Украины.

Теги материала: Юрий Луценко, ГПУ, Ефремов, суд
Новости СМИ2
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