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Луценко: Депутат Госдумы дал важные показания по делу Януковича
27.12.2016 18:53

Луценко: Депутат Госдумы дал важные показания по делу Януковича

Депутат Государственной Думы Российской Федерации дал важные показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, показания давались по делу о государственной измене, а именно о письме, в котором Янукович просил Владимира Путина ввести на территорию Украины российские войска.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор ГПУ, - ред.) - одним из свидетелей, давшим очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ. Он давал показания о влиянии подписанного письма - призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Мы получили эти показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения", - цитирует Луценко 112 Украина.

Генпрокурор также утверждает, что предоставленные данные помогут в проведении справедливого и быстрого суда и следствия.

Стоит отметить, что фамилия дававшего показания российского депутата остается неизвестной.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Генпрокуратуру Российской Федерации на изъятие находящейся в Администрации президента России переписки Виктора Януковича и Владимира Путина для проведения графологической экспертизы.

Печерский районный суд города Киева 15 декабря разрешил задержатьбывшего президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу в качестве подозреваемого.

Теги материала: Юрий Луценко, Виктор Янукович, госизмена, показания, Госдума, депутат
Новости СМИ2
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