Шойгу: Российские военные испытали в Сирии более 160 новых образцов оружия

MIGnews.com.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации во время боев в Сирии испытали 162 образца нового вооружения. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - цитирует Шойгу РИА Новости .

По словам российского министра, во время использования этого оружия военные обнаружили некоторые его недостатки, которые не увидели во время испытаний.

"До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - подчеркнул Шойгу.