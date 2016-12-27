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Шойгу: Российские военные испытали в Сирии более 160 новых образцов оружия
27.12.2016 18:34

Шойгу: Российские военные испытали в Сирии более 160 новых образцов оружия

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации во время боев в Сирии испытали 162 образца нового вооружения. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", - цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам российского министра, во время использования этого оружия военные обнаружили некоторые его недостатки, которые не увидели во время испытаний.

"До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отправила в ночь на пятницу, 23 декабря, в Алеппо батальон военной полиции. Российские силовики будут охранять освобожденные районы сирийского города.

Теги материала: Россия, Сергей Шойгу, Сирия, вооружение
Новости СМИ2
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