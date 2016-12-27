Аваков рассказал, когда обнародуют результаты расследования по Княжичах

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в среду, 28 декабря, будут обнародованы результаты расследования по перестрелке в поселке Княжичи Киевской области, пишет УНИАН .

По словам украинского министра, расследование по княжичам ведут сразу два органа - полиция и Генеральная прокуратура.

"В Национальной полиции служебное расследование завершено. Его материалы мы опубликуем завтра", - заявил Аваков.

При этом он подчеркнул, что обнародованы будут результаты именно служебного расследования, которым занималась Нацполиция.

"А следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура", - констатировал министр.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в воскресенье, 4 декабря, в поселке Княжичи Киевской области произошла перестрелка при участии сотрудников подразделения КОРД и представителей государственной службы охраны. В результате трагедии погибли шесть правоохранителей.