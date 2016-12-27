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Гройман пообещал предпринимателям штрафы за отказ повышать зарплату работникам
27.12.2016 17:50

Гройман пообещал предпринимателям штрафы за отказ повышать зарплату работникам

В случае невыполнения требований по повышению минимальной зарплаты предпринимателей будут штрафовать. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам украинского премьера, в ближайшее время он намерен встретиться с главами Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Службы занятости и Пенсионного фонда.

"Мы проведем всеукраинский селектор, на который пригласим заместителей глав администраций, профсоюзы, чтобы было неповадно играть с минимальной зарплатой. Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты зарплат и врачам, и учителям. Не надо никому играться с этим. Более того, просил бы всех обратить внимание на серьезные штрафные санкции, которые предполагает законодательство (за несправедливое начисление заработных плат, - ред.). Я требую, чтобы платили честную зарплату", - подчеркнул Гройсман

Вместе с тем он назвал выплату справедливых зарплат борьбой с бедностью, и заверил, что правительство сумеет сделать это на "отлично" в бюджетной сфере. В этом контексте Гройсман подчеркнул, что так же должны поступить частный сектор и бизнес.

"Я обращаюсь с просьбой - цените своих работников! Не надо комбинировать полставки, еще что-то. Поймите, мы расширили полномочия местных органов власти по проверкам. Если во время такой проверки выяснится, что человек работает полный рабочий день, а оформлен на неполный, то нужно будет заплатить сотни тысяч гривен штрафа. За недопуск на проверку тоже предполагаются штрафные санкции. Я не хочу никого наказывать, я просто прошу работодателей - уважайте работников", - заявил премьер-министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине с 1 января 2017 года для определенной части населения минимальная заработная плата вырастет до 3 200 гривен. Однако из-за повышения минималки часть людей, которые получают субсидию, потеряют это право.

Министр социальной политики Андрей Рева уверен в том, что увеличение минимальной заработной платы до 3200 гривен открывает дорогу к повышению социальных стандартов в Украине.

Теги материала: Владимир Гройсман, зарплата, повышение, предприниматели
Новости СМИ2
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