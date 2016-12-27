В Москве заявляют, что США хотят разрушить ядерный паритет с РФ

MIGnews.com.ua

Намерения США по противоракетной обороне, расходы на которую прописаны в бюджете страны на 2017 год, подрывают установленное равенство между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в американском бюджете на будущий год "солидный раздел" посвящен вопросу ПРО.

"Раньше американской ПРО ставилась задача парировать "ограниченные удары" по США. Теперь она должна обеспечить "эффективную, надежную эшелонированную защиту от ракетного нападения", - указала Захарова.

По ее словам, в данном документе видно, что теперь США отбросили в сторону "басни" о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи и Ирана. Американское правительство обосновывало развертывание новых систем ПРО с целью защиты от этих стран.

"Планы Вашингтона гораздо шире и направлены на разрушение ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере", - добавила спикер российского МИДа.