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В Украине ввели новый налог для физических лиц-предпринимателей
27.12.2016 17:12

В Украине ввели новый налог для физических лиц-предпринимателей

В Украине с 1 января 2017 года вторая и третья категории физических лиц-предпринимателей будут обязаны оплачивать единый социальный взнос, даже если у них нет прибыли. Речь об этом идет в законе, который во вторник, 27 декабря, подписал президент Петр Порошенко, пишет BBC-Украина.

Согласно документу, сумма взноса для данных групп предпринимателей составит 704 гривны.

Стоит отметить, что раньше предприниматели платили 5% налога и единый социальный взнос, только если имели прибыль в определенном периоде. То есть имели открытые ФЛПы, однако налоги платили, когда имели реальные доходы.

Из-за введения данного закона люди массово начали закрывать свои ФЛП, чтобы успеть до 1 января и не платить социальные взносы.

Как сообщил MIGnews.com.ua, на портале государственных услуг iGov запустили услугу закрытия бизнеса.

Теги материала: Петр Порошенко, закон, предприниматели, налоги
Новости СМИ2
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