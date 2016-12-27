Конфликт на Донбассе: в Польше предлагают расширить "нормандский формат"

MIGnews.com.ua

"Нормандский формат" переговоров нужно расширить для скорейшего решения вооруженного конфликта на Донбассе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью Wpost, пишет Страна .

Он считает, что без такого шага минские договоренности невозможно выполнить. А в состав участников нужно ввести еще Соединенные Штаты Америки и Польшу.

"Украина должна расширить нормандский формат, так как одни и те же европейские государства, как Франция и Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией", - сказал глава польского МИДа.

Ващиковский отметил, что именно Польша является единственной страной, которая входит в состав как Европейского Союза, так и НАТО, и при этом еще и граничит непосредственно со страной-агрессором. По его мнению, любое обострение ситуации на Донбассе будет иметь влияние на Польшу.