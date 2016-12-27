Конфликт на Донбассе: в Польше предлагают расширить "нормандский формат"

"Нормандский формат" переговоров нужно расширить для скорейшего решения вооруженного конфликта на Донбассе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью Wpost, пишет Страна.
Он считает, что без такого шага минские договоренности невозможно выполнить. А в состав участников нужно ввести еще Соединенные Штаты Америки и Польшу.
"Украина должна расширить нормандский формат, так как одни и те же европейские государства, как Франция и Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией", - сказал глава польского МИДа.
Ващиковский отметил, что именно Польша является единственной страной, которая входит в состав как Европейского Союза, так и НАТО, и при этом еще и граничит непосредственно со страной-агрессором. По его мнению, любое обострение ситуации на Донбассе будет иметь влияние на Польшу.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение о блокировании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может принимать только Верховный главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко, а никак не группа добровольцев.