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В Донецкой области ввели в эксплуатацию мост, разрушенный боевиками
27.12.2016 16:07

В Донецкой области ввели в эксплуатацию мост, разрушенный боевиками  Фоторепортаж

В Донецкой области, на окраине Северска, восстановили мост, разрушенный российскими боевиками. Об этом сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожено опоры и прогон. Мы начали отстраивать мост 13 сентября 2016-го. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую", - пишет он.

Возобновленный мост на 4 метра длиннее, а его грузоподъемность теперь составляет не 80, а 100 тонн. В ремонт моста вложили 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета.

"Сейчас завершается восстановление еще двух уничтоженных агрессивным "русским миром" мостов - в Семеновке, возле Славянска, и 300-метровый мост через Северский Донец в селе Закитном. До Нового года и их сдадим в эксплуатацию. На Донетчине остается еще 7 подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне и, пока что, мы не можем начать их восстановление", - сказал глава Донецкой ВГА.

Также он добавил, что в следующем году ВГА планирует сделать капитальный ремонт 47 мостов, "к которым лет 20 не заглядывали ремонтники".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ВСУ построили 560-метровую переправу через речку Днепр. Мост строили в ходе масштабных стратегический учений "Рубеж-2016". 

Теги материала: Донецкая область, мост, АТО
Новости СМИ2
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