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В "ДНР" предложили Киеву обмен пленными по новой формуле - 690 на 47
27.12.2016 15:56

В "ДНР" предложили Киеву обмен пленными по новой формуле - 690 на 47

В "Донецкой народной республике" предложили Украине провести обмен пленными уже по новой формуле. В частности, украинская сторона должна отдать боевикам 690 заложников, а в ответ получит только 47 человек. С таким заявлением выступила "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова, пишет Корреспондент.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать", - сказала она.

Кроме этого Морозова разделила 690 пленных на тех, кого запрашивает на обмен "ДНР", и тех, кого хочет вернуть "ЛНР".

По ее словам, в случае обмена между "ДНР" и Киевом формула будет выглядеть - 494 на 41. В случае осуществления данной процедуры между "ЛНР" и Украиной - 196 на 6.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 декабря, на территории самопровозглашенной "ДНР" состоялась процедура передачи украинской стороне двух пленных женщин, которые находились в плену не менее полугода. Передача невольниц состоялась между Донецком и Макеевкой. 

Теги материала: обмен пленными, ДНР, ЛНР, Морозова
Новости СМИ2
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