В "ДНР" предложили Киеву обмен пленными по новой формуле - 690 на 47

MIGnews.com.ua

В "Донецкой народной республике" предложили Украине провести обмен пленными уже по новой формуле. В частности, украинская сторона должна отдать боевикам 690 заложников, а в ответ получит только 47 человек. С таким заявлением выступила "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова, пишет Корреспондент.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать", - сказала она.

Кроме этого Морозова разделила 690 пленных на тех, кого запрашивает на обмен "ДНР", и тех, кого хочет вернуть "ЛНР".

По ее словам, в случае обмена между "ДНР" и Киевом формула будет выглядеть - 494 на 41. В случае осуществления данной процедуры между "ЛНР" и Украиной - 196 на 6.