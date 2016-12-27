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Генпрокурор передал военным в Торецке беспилотник
27.12.2016 15:38

Генпрокурор передал военным в Торецке беспилотник

Генпрокурор Украины Юрий Луценко передал бойцам в Торецке беспилотник. Об этом сообщают в пресс-службе ГПУ.

Летательный аппарат получил взводный опорный пункт 45 бригады высокомобильных десантных войск Украины. Луценко передал бесплилотник в ходе своего рабочего визита в Донецкую область сегодня, 27 декабря. Опорный пункт, куда приехал Луценко, находится на нулевом рубеже города Торецк.  

Фото: ГПУ

Переданный беспилотник должен помочь защитникам Украины контролировать перемещение врага и отслеживать его месторасположение.

Также генпрокурор пообщался с личным составом. Луценко поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками, а также пожелала мира.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Донецкой области в городе Торецк обвалилась шахта. Уголь завалил семерых шахтеров. Четверым удалось выйти на поверхность, а судьба троих оставалась неизвестной. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, из-под завалов в шахте в Торецке вытащили всех шахтеров. Одного шахтера госпитализировали с травмами.

Теги материала: Юрий Луценко, прокуратура, беспилотник, АТО, Донецкая область
Новости СМИ2
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