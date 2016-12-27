Рада запустила программу для общественного обсуждения законопроектов

Во вторник, 27 декабря, Верховная Рада Украины запустила тестовый проект информационного ресурса "Портал общественного обсуждения законопроектов". Пресс-релиз о запуске проекта сделало информационное управление аппарата Верховной Рады.
"На данном этапе начато тестирование этого информационного ресурса. С целью организации более эффективного взаимодействия с общественностью, институтами гражданского общества, экспертной средой комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия приобщается к этому процессу", - сказано в сообщении.
На данный момент, для проверки программно-технологических возможностей портала для публичного обсуждения доступно два законопроекта: проект закона № 5144 "О лоббизме" и проект закона № 5144-1 "О лоббировании", по которым комитет Верховной Рады был определен главным по их обработке.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Департамент градостроения и архитектуры Киева собирает круглый стол для публичного обсуждения механизма принятия решения в отношении здания реконструированного Театра на Подоле и других вопросов. Идея состоит в том, что жители Киева с активной гражданской позицией могут вынести предложения для Киевсовета и Градостроительного совета по поводу будущего внешнего вида здания в исторической части города.