Рада запустила программу для общественного обсуждения законопроектов

Во вторник, 27 декабря, Верховная Рада Украины запустила тестовый проект информационного ресурса "Портал общественного обсуждения законопроектов". Пресс-релиз о запуске проекта сделало информационное управление аппарата Верховной Рады.

"На данном этапе начато тестирование этого информационного ресурса. С целью организации более эффективного взаимодействия с общественностью, институтами гражданского общества, экспертной средой комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия приобщается к этому процессу", - сказано в сообщении.

На данный момент, для проверки программно-технологических возможностей портала для публичного обсуждения доступно два законопроекта: проект закона № 5144 "О лоббизме" и проект закона № 5144-1 "О лоббировании", по которым комитет Верховной Рады был определен главным по их обработке.