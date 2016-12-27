Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом

Решение Дорогомиловского суда Москвы призать смену власти в Украине в 2014 году государственным переворотом активно обсуждается в социальных сетях. В частности взор пал на не очень известный суд, а также личность человека, подавшего иск — бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о своем отногении к Олейнику: "Черкасская земля подарила Украине сколько настоящих. Шевченко, герои Холодного Яра, наши мужественные воины, которые сейчас отстаивают Украину. И как же стыдно за двух янычар, перекатиполе. Один из них когда-то был мэром моего родного города, затем зажигал в БЮТ и ПР. Владимир Олейник, которого проклял родной город. Вторая - Валентина Матвиенко, которая провела голосование о войне в Украине. Прокля́тые и про́клятые, виновные в смертях десятков украинцев. Вы хуже Путина, потому что вы предали самое родное — свою малую Родину".

"Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом". Прикольно. Но особого внимания заслуживает доказательная база: "Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является "общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании". Я тут пытался как-то обстебать сей факт, но блин как можно такое перестебать", - обращает внимание блогер Роман Шрайк.

"Ожидаю решение Печерского суда о незаконности основания Москвы киевским князем Ю. Долгоруким", - шутит блогер и радиоведущий Валерий Шрегин.