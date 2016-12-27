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Турчинов заявил, что блокады Донбасса не будет
27.12.2016 13:58

Турчинов заявил, что блокады Донбасса не будет

Во вторник, 27 декабря,  секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение о блокировке временно оккупированных  территорий Донецкой и Луганской областей может принимать только верховный главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко, а никак ни группа добровольцев, передает Интерфакс-Украина.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", - сказал Турчинов во время пресс-конференции.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что все военнослужащие обязаны подчиняться приказам командования.

"Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать будут только дестабилизировать ситуацию", - прокомментировал он инициативу добровольцев и ветеранов АТО блокировать торговые пути, ведущие на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 декабря, волонтеры и ветераны антитеррористической операции решили заблокировать работу незаконных торговых маршрутов с оккупированной территорией Донбасса в связи с невыполнением боевиками договоренностей в отношении освобождения украинских пленных.

Теги материала: Александр Турчинов, СНБО, Петр Порошенко, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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